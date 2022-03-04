Политический обозреватель из США Дуган поддержал спецоперацию на Украине

Украинские и американские политики не захотели «прислушаться к здравому смыслу», поэтому президенту России Владимиру Путину пришлось принять трудное решение и объявить о начале спецоперации на Украине, считает политический обозреватель Джон Марк Дуган. Он подчеркнул, что основной целью данной операции является спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, пишет «ПолитЭксперт».

Путин принял невероятно трудное решение. Никто не хотел вооружённых столкновений и потерь невинных жизней. Но чтобы спасти жителей Донбасса, нужно было что-то делать. Украинские и американские политики отказались прислушиваться к здравому смыслу. В итоге Россия в очередной раз показала, что своих не бросает. У страны остался единственный вариант: применить военную силу, — высказался Дуган.

По его словам, жители Донбасса хотят независимости и президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся сесть за стол переговоров и пойти на уступки, чтобы урегулировать конфликт. Дуган считает, что глава Украины должен признать независимость Донбасса, а также исключить возможность появления НАТО на территории страны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.