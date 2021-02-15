Политический детектив: возглавит ли Владимир Путин список «Единой России»

Известно, что действующий президент решился возглавить предвыборный список созданной им же партии лишь один раз. В 2007 году, когда составители рейтингов отмечали один из пиков его личной популярности. Тогда на парламентских выборах «Единая Россия» получила более 60 процентов голосов. Между тем теперь все соцопросы определяют её рейтинг в районе тридцати процентов.

Потому и возникают время от времени разговоры о том, что для стабилизации политической системы в результате подтверждения партией власти своего ведущего статуса президент может вновь стать во главе её парламентской гонки.

Последний раз почву для таких разговоров неожиданно дала закрытая встреча Владимира Путина с редакторами ведущих российских изданий. Но какой бы закрытой ни была наша политика, утечки всегда случаются. Вот и на этот раз «утекло», что на вопрос о намерении всё-таки привиться президент ответил, что, может, поставит себе прививку ближе к осени, когда — внимание — ему придётся много ездить по стране. Понятно, при напряжённом графике поездок нельзя добиться того, чтобы все собеседники предварительно прошли двухнедельный карантин, как это было до недавнего времени накануне личных встреч с президентом.

И вот факт анонсируемых гарантом многочисленных поездок летом — в начале осени позволил некоторым аналитикам сделать вывод о том, что Владимир Путин готов активно включиться в предвыборную кампанию, которая в это время и достигнет своего пика. И понятно, что поддерживать в таком случае он может только «Единую Россию», реальным лидером которой президент и остаётся на деле.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Естественно, что все анонимные, но «заслуживающие доверия» источники такую перспективу отвергают. Что, собственно, и не удивительно. Известно, что президент объявляет о своих важных планах в самый последний момент, не оставляя оппонентам времени для контригры. К тому же все его советники прекрасно понимают, что возглавить президенту предвыборный список единороссов — значит, пожертвовать частью личной популярности.

Между тем для подтверждения той самой стабильности в стране важно не только получить стабильное большинство и сформировать внушительную фракцию партии власти, которой не надо будет вступать в коалиции. Но и максимально возможно доказать прозрачность выборов, их справедливость, не дать повода для массовых выступлений, как это было на Болотной площади в 2011 году.

И вот тут ребром встаёт вопрос о федеральном списке и фактически о политике, который будет в глазах избирателя его олицетворять. Вряд ли на эту роль годится Дмитрий Медведев — официальный лидер партии с его грузом принятых непопулярных решений типа пенсионной реформы. Есть вариант, что список сможет возглавить нынешний премьер Михаил Мишустин, рейтинг которого сохраняется на высоком уровне. Он, правда, не является членом «Единой России», но устав партии это допускает.

Но тут может проявиться один болезненный для системы нюанс: такой выбор может породить разговоры о фактическом выборе преемника. А это предлог для серьёзного внутриэлитного конфликта.

Так что выбор первого лица партийного списка заранее выглядит важнейшим стратегическим решением.