Политические отношения России и Китая назвали «троллингом» Байдена

Политическое партнёрство России и Китая — не что иное, как проявление неуважения к лидеру Соединённых Штатов Джо Байдену, заявил американский генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог. По его мнению, работа «бок о бок» лидеров Москвы и Пекина призвана «потроллить» главу США за его нерешительность, пишет Live 24.

Две страны просто развивают отношения, авторитарные лидеры работают бок о бок, ну и что тут такого. Но как раз в этом и есть реальная проблема. Это не просто сотрудничество — это демонстрация полного неуважения к президенту Соединённых Штатов, это неуважение ко всем Соединённым Штатам Америки. Они просто троллят президента США, — высказался Келлог.

По его мнению, Байден создал «прецедент нерешительности», когда не советовал экс-президенту США Бараку Обаме «охотиться» на бывшего главу террористической группировки «Аль-Каида» (организация признана в РФ террористической, её деятельность запрещена) Усаму бен Ладена. С тех пор Китай и Россия, «пользуются» этим и «троллят» Вашингтон, считает Келлог.

И с нашей стороны это должно выступать в качестве повода для беспокойства, — резюмировал Келлог.

Ранее политолог Нельсон Вонг обозначил «главное» в отношениях России и Китая. По его мнению, оба государства не приемлют вторжение третьих стран во внутренние дела.