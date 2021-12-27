«Политическая Камасутра»: Лавров прокомментировал политику Запада

Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал подход западных стран к выполнению Минских соглашений в интервью YouTube-каналу «Соловьёв Live». Он уличил западных партнёров в непоследовательности, что не позволяет полноценно исполнять заключённые в Минске договорённости по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Евросоюз в итоге решил оставить пять принципов Могерини (принятая в 2016 доктрина ЕС по построению отношений с Россией. — NEWS.ru), что Россия должна выполнить минские договорённости, и торжественно провозгласил новый подход — отпихивать, сдерживать и вовлекать. Извините, но это политическая Камасутра, — заявил российский министр.

Ранее Сергей Лавров предположил, что Запад хочет спровоцировать «маленькую войну» на Украине и обвинить в этом Москву. Об этом, по его словам, свидетельствуют разговоры о наложении на Россию превентивных санкций, о чём говорят и на самой Украине.

Со своей стороны 17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР.

По словам Лаврова, первый раунд переговоров с Соединёнными Штатами по гарантиям безопасности может состояться сразу после новогодних праздников.