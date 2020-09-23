Политэксперт усомнился в желании Зеленского восстановить связи с Россией

https://static.news.ru/photo/c55b4bd4-fdac-11ea-88b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ничего не сделал для того, чтобы улучшить взаимоотношения с Россией. Такое мнение высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

По его словам, именно на Зеленского украинцы возлагали надежды на то, что будет остановлена война на востоке страны, начнётся возрождение экономики и восстановление отношений с соседями. Однако он полностью продолжает курс своего предшественника Петра Порошенко, направленный на разрыв связей с Россией.

Руководство Украины действует не в интересах собственного государства, а в интересах третьих сторон, которые стремятся не столько думать об интересах Украины, сколько о том, чтобы нанести максимальный ущерб Российской Федерации, усилить санкционный режим, разрушить тот запас прочности, который Россия накопила за последние десятилетия, — заявил Безпалько в эфире радио Sputnik.

В этой связи, отметил он, Зеленского не следует рассматривать как сильного политика и самостоятельного политика, при котором могут начаться какие-то изменения и восстановление связей с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран сейчас сложные отношения. Он напомнил, что раньше у Киева и Москвы было много экономических и человеческих контактов, которые пришлось с болью прекратить.

Как писал NEWS.ru, украинский лидер также рассказал о своих контактах с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, их общение довольно ограниченно и он хотел бы «большей эффективности» от переговоров.