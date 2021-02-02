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Полиция задержала на акции в Москве актрису Аглаю Тарасову

02:44, 03 февраля 2021 68
Фото: Twitter

В ходе несанкционированной акции в центре Москвы полиция задержала актрису Аглаю Тарасову. Об этом сообщил юрист правозащитной организации Алексей Прянишников.

По словам юриста, Аглая Тарасова в настоящее время находится в отделении полиции по району Западное Дегунино.

Мы только что с ней разговаривали. Как я понял из нашей беседы, у неё отбирают мобильный телефон для осмотра, — рассказал Прянишников в интервью ТАСС.

Аглая Тарасова — российская актриса, дочь Ксении Раппопорт. Она известна по ролям в сериале «Интерны», фильмах «Лёд» и «Лёд-2».

Акции протеста прошли в России во вторник вечером после вынесения приговора оппозиционному политику Алексею Навальному. В результате было задержано 1266 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Симоновский суд Москвы постановил изменить оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии.

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