Полиция задержала на акции в Москве актрису Аглаю Тарасову

https://static.news.ru/photo/87d51ad4-65b1-11eb-b6d2-96000091f725_660.jpg Фото: Twitter

В ходе несанкционированной акции в центре Москвы полиция задержала актрису Аглаю Тарасову. Об этом сообщил юрист правозащитной организации Алексей Прянишников.

По словам юриста, Аглая Тарасова в настоящее время находится в отделении полиции по району Западное Дегунино.

Мы только что с ней разговаривали. Как я понял из нашей беседы, у неё отбирают мобильный телефон для осмотра, — рассказал Прянишников в интервью ТАСС.

Аглая Тарасова — российская актриса, дочь Ксении Раппопорт. Она известна по ролям в сериале «Интерны», фильмах «Лёд» и «Лёд-2».

Акции протеста прошли в России во вторник вечером после вынесения приговора оппозиционному политику Алексею Навальному. В результате было задержано 1266 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Симоновский суд Москвы постановил изменить оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии.