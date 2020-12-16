Полиция начала проверку в связи с преследованиями Натальи Поклонской

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Бывшая прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась в полицию с заявлением о преследовании. Она сообщила, что неизвестные собирают информации о её частной и семейной жизни.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, московская полиция начала проверку по факту заявления. Поклонская опасается, что за этим может стоять запрещённая в России украинская экстремистская организация «Правый сектор».

В полицию обратилась депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая заявила, что неизвестныезанимаются незаконным сбором и распространением информации в интернете о её частной исемейной жизни. Также в её адрес поступают угрозы причинения тяжкого вреда здоровью. По данному факту проводится доследственная проверка, — сообщил источник.

Также СМИ сообщали, что Поклонской усилили охрану. Депутат опасается не только за свою жизнь, но и за благополучие своих близких.

Ранее она неоднократно резко высказывалась в адрес «Правого сектора», в связи с чем ей уже поступали угрозы. Она полагает, что именно по этим причинам сейчас её преследуют.

Ранее NEWS.ru писал, что Поклонская выразила готовность вернуться на пост прокурора Крыма. Она пояснила, что вновь займёт эту должность, если «Единая Россия» не включит е в список на выборах в парламент в 2021 году.