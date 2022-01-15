Полиция Алма-Аты объяснила, почему военные не стреляли при штурме мэрии

Глава Департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов рассказал, что защищавшие здание мэрии военные и полицейские не применили оружие против демонстрантов в ходе массовых беспорядков из-за большого скопления людей в акимате и высокой вероятности многочисленных жертв в случае применения огнестрельного оружия, передаёт РИА Новости. По его мнению, единственным способом избежать кровопролития была сдача здания.

С учетом ограниченного пространства и плотности людей в акимате полицейскими оружие не использовалось, так как это могло привести к большим человеческим жертвам. В связи с этим полиция была вынуждена отступить, не применяя оружие, — сказал он, выступая в воскресенье с заявлением.

После захвата мэрии демонстрантами там начался пожар, а представители правоохранительных органов и курсанты пострадали от зверств мятежников, дополнил Таймерденов.

При этом сотрудники полиции и курсанты военного училища были избиты, подвергнуты издевательствам, у них отобраны спецсредства и форменное обмундирование, — добавил начальник городской полиции.

Помимо акимата, протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры, взяли контроль над аэропортом Алма-Аты. В ночь на 6 января силовики освободили аэропорт. В течение всего 6 января прошли антитеррористические операции в Алма-Ате. Сообщалось о задержании более 2000 человек.

Ранее по итогам беспорядков в Алма-Ате правоохранительные органы Казахстана возбудили 405 уголовных дел. Также с санкции суда были взяты под стражу 49 человек, в городе пострадали почти две тысячи объектов.

Согласно данным генеральной прокуратуры республики, всего во время столкновений погибли 225 человек, более четырёх тысяч получили ранения.