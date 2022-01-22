Поле для экспериментов: Захарова рассказала об отношении Запада к Украине

Украина используется Западом в качестве поля для экспериментов, а также для реализации собственных интересов в регионе. Об этом в интервью «Известиям» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на какие-то процессы, обвинения нас бесконечные, — сказала Захарова.

По её словам, происходящие в стране процессы Запад использует в качестве повода для введения очередных санкций против РФ, поскольку реальных причин для ограничений не существует. Их приходится придумывать и создавать.

Ну нет фактов, доказывающих нашу агрессию, какое-то нарушение нами международного права, непартнёрские отношения. Вот взяли в качестве площадки для экспериментов Украину несчастную, несчастный украинский народ, многонациональный, между прочим, — добавила Захарова.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины Вашингтон готов принять пакет с небывалыми ранее санкциями. Среди них отключение России от SWIFT, а также запрет российским банкам на операции с долларом.