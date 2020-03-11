https://static.news.ru/photo/64d14462-63bf-11ea-b056-fa163e074e61_660.jpg Максим Покровский Фото: АГН «Москва»

Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский заявил, что Конституционный суд в России должен хорошенько подумать, прежде чем обнулять президентские сроки Владимира Путина. Инстанция должна, по его словам, определить правомерность такого манёвра.

Если это произойдёт, то, на мой взгляд, к сожалению, у Владимира Владимировича не будет возможности в трудовой книжке иметь запись «президент с двадцатилетним стажем». Пожалуйста, Конституционный суд, подумайте, стоит ли обнуляться, — пояснил он в интервью НСН.

Предложение об обнулении числа сроков для нынешнего президента Владимира Путина высказала депутат Госдумы Валентина Терешкова. Изменение в Конституции предполагает отказ от учёта предыдущих сроков главы государства. Это позволит ему после принятия поправок снова занять главный пост страны, невзирая на предыдущие четыре срока с перерывом на президентство Дмитрия Медведева.

Ранее NEWS.ru писал, что Конституционный суд в течение семи дней после получения должен рассмотреть президентский запрос о соответствии Основному закону поправки об обнулении президентских сроков.