https://static.news.ru/photo/1a6cd9be-57c5-11ea-9ceb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реакция украинского МИДа на упоминания Крыма стала новой забавой, считает депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская. Таким образом она отреагировала на вызов в Киеве посла Сербии после появления символики полуострова во время туристической ярмарки в Белграде.

МИД Украины придумал новую забаву, в которой можно активно поучаствовать: вы говорите про Крым или показываете фотографию полуострова и сразу попадаете в красивое здание министерства, — написала парламентарий на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Она также поинтересовалась у властей Украины, в каком виде им нужен Крым: с жителями или в качестве безлюдной земли. По её словам, граждане не отдадут «свою Родину».

Кроме того, Поклонская посоветовала Киеву сменить своего представителя в Сербии, который, по мнению депутата, «бьёт баклуши» и «страдает ерундой».

Накануне МИД Украины вызвал сербского посла Аце Йовановича, чтобы передать обеспокоенность появлением символики Республики Крым на туристической ярмарке в Белграде. Символика появилась на российском стенде.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Поклонскую рассмешили «шокирующие инсайды» о её деятельности, иногда появляющиеся в Сети. В ответ на публикации политик предложила новые «сенсации».

В своём Telegram-канале она в шутку заявила, что займётся поисками форм жизни на Марсе, где, согласно планам «тайного правительства», женщина начнёт осваивать Красную планету.