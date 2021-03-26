Поклонской прочат место главы республики Крым

https://static.news.ru/photo/702c536c-8ea0-11eb-bd4e-96000091f725_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Наталья Поклонская составит серьёзную конкуренцию Сергею Аксёнову, если захочет занять место главы Крыма. Она политик со стажем, харизмой и к тому же высокопрофессиональный юрист, считает политолог Руслан Ткаченко.

Поклонская очень сильно раздражает Украину. Больше, чем Аксёнов, а он этого потерпеть не может. Она серьёзный конкурент, — приводит слова эксперта «Клуб регионов».

Ткаченко напомнил, что представители Общественной палаты ДНР потребовали не выдвигать Поклонскую на выборы в Госдуму. И всё это смахивает на хорошую информационную атаку после того, как депутат заявила о своём возвращении в Крым в качестве прокурора республики, если «Единая Россия» не поддержит её кандидатуру на выборах. То есть, приходит к выводу специалист, нынешний глава республики осознаёт, что Поклонская вполне может занять и его место.

Использовать факт поддержки авторитета Аксёнова Донбассом — это чистейшей воды пиар Аксёнова, основанный на его старых связях. Кроме того, многие приехавшие из Донецка в Крым заняли высокие посты после 2014 году. И многие на этих постах до сих пор остались. Этот ход — ответ на заявление Поклонской о возвращении в Крым, — считает Ткаченко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталья Поклонская ответила членам Общественной палаты ДНР, призвавшим не допускать бывшего прокурора на выборы в Госдуму. Общественники сослались на некие оскорбительные высказывания, которые якобы допускает в адрес жителей Донбасса Поклонская.