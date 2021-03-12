Поклонская задумалась об участии в выборах президента Украины

https://static.news.ru/photo/5b230c2e-836d-11eb-af12-96000091f725_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская порассуждала о своих карьерных перспективах.

Парламентарий в своём Telegram-канале упомянула одно из своих последних интервью. По её словам, журналисты «посеяли панику о том», что она возвращается на должность прокурора Крыма и что её не будет в новом составе Госдумы.

Думаю, буду продолжать политическую карьеру, и раз уж украинская власть настаивает на моём гражданстве, может, принять участие в выборах президента Украины? Господа преступники, разрушившие страну и захватившие власть в 2014 году, предлагаю задуматься <...>. Друзья, я шучу. Скоро узнаем, что дальше, — написала Поклонская.

Выборы депутатов Госдумы намечены на 19 сентября 2021 года. Следующие выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.

Ранее NEWS.ru писал, что Поклонская назвала катастрофой ситуацию в Крыму из-за плохой питьевой воды. Она отметила, что вела переписку с верховным комиссаром по правам человека, однако в связи с пандемией миссия в Крым для независимого расследования пока приехать не может.