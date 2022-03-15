Бывший генеральный прокурор Крыма, заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская выступила против «доносов» россиян друг на друга «за инакомыслие». Она уточнила, что с таким призывом выступило «Народное ополчение Крыма». По её словам, дружины народного ополчения не должны исполнять функцию правоохранителей и вести «борьбу с инакомыслием»

Размещать объявления о необходимости сообщать дежурному «Народного ополчения» о каких-либо фактах выражения того или иного мнения людьми (что может кем-то расцениваться как антиконституционная деятельность) является недопустимым и несет угрозу правопорядку, нагнетая истерию, — написала Поклонская в Telegram.

Она добавила, что дружины Народного ополчения внесли весомый и бесспорный вклад в мир и порядок при наблюдаемом крымском референдуме, однако изменение структуры государственной власти недопустимо. По мнению замглавы Россотрудничества, времена доносов давно прошли, и сама она выступает против возврата в темное прошлое.

Накануне, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за сотрудничество с Россией, сообщил первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко. Максимальный срок наказания составляет 15 лет лишения свободы.