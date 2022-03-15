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Поклонская выступила против «доносов» россиян друг на друга

Бывший прокурор Крыма Поклонская не согласилась с призывом «Народного ополчения Крыма»
17:30, 15 марта 2022
Поклонская выступила против «доносов» россиян друг на друга Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Бывший генеральный прокурор Крыма, заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская выступила против «доносов» россиян друг на друга «за инакомыслие». Она уточнила, что с таким призывом выступило «Народное ополчение Крыма». По её словам, дружины народного ополчения не должны исполнять функцию правоохранителей и вести «борьбу с инакомыслием» 

Размещать объявления о необходимости сообщать дежурному «Народного ополчения» о каких-либо фактах выражения того или иного мнения людьми (что может кем-то расцениваться как антиконституционная деятельность) является недопустимым и несет угрозу правопорядку, нагнетая истерию, — написала Поклонская в Telegram.

Она добавила, что дружины Народного ополчения внесли весомый и бесспорный вклад в мир и порядок при наблюдаемом крымском референдуме, однако изменение структуры государственной власти недопустимо. По мнению замглавы Россотрудничества, времена доносов давно прошли, и сама она выступает против возврата в темное прошлое. 

Накануне, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за сотрудничество с Россией, сообщил первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко. Максимальный срок наказания составляет 15 лет лишения свободы.

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