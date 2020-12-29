Поклонская высказалась о заявлении ООН об отсутствии доступа в Крым

https://static.news.ru/photo/1872c96e-4ae2-11eb-8361-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Наталья Поклонская назвала «бредом сивой кобылы» заявление Управления Верховного комиссара ООН об отсутствии у них доступа в Крым. Речь идёт о заявлении представителя Управления Лиз Троссел о невозможности оценить ситуацию с водоснабжением на полуострове из-за того, что у их миссии нет доступа в Крым.

Поклонская направляла письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывом осудить украинские власти, которые в одностороннем порядке прекратили поставку воды в Крым. Зампред Госдумы просила также принять меры во возобновлению подачи воды по Северо-Крымскому каналу.

В ответ Управление ВКПЧ ООН запросило дополнительную информацию о водоснабжении полуострова.

Информация о том, что они якобы в Крым не могут попасть, это бред сивой кобылы. Какие преграды? Мы открыты и доступны, — сказала Поклонская в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Депутат отметила, что представители ООН в переписке с ней изъявляли желание посетить Крым, но дальше слов дело не зашло. Они также созванивались с фермерскими хозяйствами полуострова, брали закрытое интервью по ситуации с водой. Поклонская пообещала подождать ответа и после обратиться в ООН снова.

Они выразили желание посетить Крым, и на это желание я официально направила письмо на имя Верховного комиссара по правам человека, где попросила указать список сотрудников и даты, когда они готовы приехать. Мне ответ так и не пришел... Я подожду ответа, потому что это серьезная международная организация, направленная на защиту прав человека, — отметила депутат.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в воде. Она поступала по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу. После прекращения подачи воды украинской стороной вопрос водообеспечения жителей решался с помощью водохранилищ естественного наполнения, но за последний год они существенно обмелели за счёт малого количества осадков и добычи вод из подземных источников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представители ООН с лёгкостью могут организовать себевизит в Крым, если действительно захотят этого. Таким образом политолог Иван Мезюхо прокомментировал слова официального представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) Лиз Троссел о невозможности оценить ситуацию с водоснабжением полуострова из-за отсутствия доступа.