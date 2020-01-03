https://static.news.ru/photo/0cad0d34-2fb2-11ea-bccf-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что готова поехать в Киев и работать там послом России. Она уверена, что для урегулирования межгосударственного конфликта необходимо вернуть российского диппредставителя в Киев.

По её словам, это также поможет разобраться с наследием «заговорщиков, устроивших государственный переворот» в стране.

Россия и Украина неразрывно связаны между собой и для меня являются родными и любимыми странами. Пусть кого-то эти слова смутят, но и Россия, и Украина живут во мне, и я этим горжусь, — написала она в социальной сети «ВКонтакте».

В разговоре с журналистом «Комсомольской правды» она отметила, что не боится радикалов, которые, по мнению представителя СМИ, представляют опасность для российских дипломатов.

Они уже изрядно поиздевались над Украиной. Думаю, хватит. Наши народы должны жить в мире и благополучии. Это наш долг перед дедами, отдавшими жизнь за мир без фашизма, — сказала она.

Ранее, как писал NEWS.ru, Поклонская прокомментировала новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского. Она призналась, что ей «впервые за всю историю страны не было стыдно за украинского президента».