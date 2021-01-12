Поклонская упрекнула Зеленского в двойных стандартах

https://static.news.ru/photo/8cca47aa-54ca-11eb-af7d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Офіс Президента України/facebook.com

В украинском обществе должна быть востребована искренность, а не актёрский талант национального лидера. Такое мнение высказала зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская.

Она обратила внимание на двойные стандарты властей Украины при оценках событий киевского «майдана» в 2014 году и беспорядков в Вашингтоне при захвате Капитолия на старте 2020 года.

Владимир Александрович [Зеленский] — актер, артист, замечательный, великолепный артист и режиссёр...Но я считаю, что когда-нибудь будет спрос на искренность, а не на актёрское мастерство, — цитирует Поклонскую РИА Новости.

6 января сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где конгресс утверждал результаты выборов, на которых лидером страны был избран Джо Байден. Толпа осадила здание, ворвалась внутрь и учинила в погром. В общей сложности погибли пять человек.

Президент Украины Зеленский в своём заявлении осудил штурм Капитолия в Вашингтоне.

Члены конгресса инициировали импичмент Трампу за подстрекательство к мятежу. В практическом смысле эта процедура за несколько дней до прекращения полномочий президента не имеет особого смысла: политик всё равно покинет Белый дом и уступит пост своему преемнику. Однако в политическом плане процедура крайне важна: отрешённый таким образом глава государства не сможет в дальнейшем претендовать ни на высший пост, ни на любую другую выборную государственную должность.

Несмотря на попытки помешать заседанию, 7 января итоги выборов были окончательно утверждены. Байден набрал более 270 голосов выборщиков. Его инаугурация состоится 20 января.

К слову, это уже вторая попытка импичмента Трампу. В прошлый раз с помощью такой процедуры политика хотели отстранить от власти в 2019 году. Причиной послужил звонок президента США украинскому коллеге Зеленскому, в котором глава Белого дома просил открыть дело против своего соперника Джо Байдена, писал NEWS.ru.