Поклонская уличила украинских дипломатов в отсутствии здравого смысла

Непризнание легитимности Государственной думы РФ нового созыва из-за Крыма говорит об отсутствии здравого смысла. Так запмред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отреагировала на высказывание МИД Украины. Позицию российского депутата приводит РИА Новости.

Призывы украинской власти не признавать Госдуму нового созыва являются оправданием преступлений своих предшественников 2014 года по развалу и продаже Украины и никакого здравого смысла не имеют, — заявила Поклонская.

Ранее в МИД Украины призвали иностранные государства и международные организации не признавать результаты выборов в Крыму, объявив таким образом Госдуму РФ нелегитимной, а также усилить давление и расширить санкции

Как полагает Поклонская, перед тем как выступать с подобными заявлениями, Киеву следует вспомнить свои 2013–2014 годы, когда был незаконно изменён конституционный строй и был принят целый ряд преступных решений. Именно в результате действий украинских властей Крым и стал частью России.

Люди, слышащие угрозы в свой адрес, реализовали своё право на самоопределение. В 2014 году в Киеве хотели перемен, они их получили, — резюмировала депутат.

Выборы в Госдуму РФ проходят в 2021 году с 17 по 19 сентября. Трёхдневное голосование связано с пандемией коронавируса.

Госдума избирается сроком на пять лет. Половина депутатов будет избрана по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Иностранные наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Госдуму на данный момент. Об этом сообщил представитель делегации независимых иностранных наблюдателей депутат Национального собрания Франции Жан-Клод Эдмон Буше.