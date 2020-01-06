https://static.news.ru/photo/ebfed2a6-321e-11ea-a032-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская заявила, что США наплевали на все международные правила, убив командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани.

Политик отметила, что убийство генерала можно считать терактом со стороны Вашингтона. По её словам, американцы «без суда и следствия» устранили неугодного им человека. Они даже не стали обращаться в ООН.

Уверена, что и сам штурм на посольство был подстроен американскими спецслужбами, — написала Поклонская в своём Telegram-канале.

Она подчеркнула, что США имеют влияние на Европу, поэтому они позволяют себе подобные вещи, информирует «Политика сегодня».

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада (Ирак) был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.

После случившегося иракский парламент одобрил резолюцию с требованием к правительству вывести с территории страны все иностранные войска. 6 января президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад ждут «небывалые санкции», если страна решится на такое. Хорватия при этом вывела войска из Ирака и перебросила их в Кувейт. Военнослужащие находились на территории страны в составе миссии НАТО, писал NEWS.ru.