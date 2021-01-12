Поклонская: США должны считаться с Россией при любом президенте

https://static.news.ru/photo/4dd43a20-54ce-11eb-8f49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российско-американские отношения не должны зависеть от смены президента в США и вероятного изменения внешней политики этой страны. Такое мнение высказала зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская.

Однако это возможно лишь в том случае, если Россия будет оставаться сильным партнёром на международной арене, позицию которого невозможно игнорировать, уточнила она.

Нам нужно укрепляться и становиться сильнее, чтобы с нашей страной считались и [избранный президент США Джо] Байден, и [действующий американский лидер Дональд] Трамп, и все остальные, которые будут дальше президентами США, — цитирует Поклонскую РИА Новости.

Депутат отметила, что независимо от происходящих в мире изменений Российская Федерация должна «становиться сильнее и крепче, улучшая благосостояние собственного народа».

Ранее Соединённые Штаты направили России приглашение на инаугурацию Байдена. Она должна пройти на ступенях Капитолия в Вашингтоне 20 января. Москву на церемонии будет представлять посол РФ в США Анатолий Антонов, писал NEWS.ru.