Поклонская рассказала о президентских амбициях

https://static.news.ru/photo/84966a26-6ee9-11eb-bac7-96000091f725_660.jpg Наталья Поклонская Фото: nv_poklonskaya/instagram.com

России уготовано такое будущее, какое ей создадут сами граждане страны. Такое мнение в ходе общения в прямом эфире с подписчиками в Instagram высказала заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская.

Россию ждёт то, что мы будем с ней делать. То, как мы будем её беречь, развивать. Как мы будем относиться к своей стране, к соседям, к окружающим, ко всем людям и к себе прежде всего, — сказала парламентарий.

На вопрос, будет ли она баллотироваться в президенты, Поклонская ответила уклончиво, отметив, что до следующих выборов ещё очень далеко.

Комментируя резонансное интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, депутат назвала его молодцом — потому что другие журналисты из соседней республики не решались и до сих пор не решаются общаться с ней.

Ранее, как писал NEWS.ru, Поклонская назвала разработанную на Украине «шкалу предательства» для жителей Крыма разжиганием вражды и посоветовала её создателям посмотреть в зеркало.