Поклонская рассказала, чего ожидает от послания Путина

https://static.news.ru/photo/25ab5210-a25b-11eb-a077-96000091f725_660.jpgНаталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию станет началом нового этапа развития страны.
На пороге предстоящих парламентских выборов, по всей видимости, будет дана оценка работы Думы седьмого созыва. Конечно, для себя лично, важно будет услышать о развитии отношений с Украиной и возвращении на путь партнёрских отношений суверенных и братских государств, о ситуации на Донбассе и выходе из кризиса, который затянул наши страны и привёл в тупик, — подчеркнула депутат в беседе с РИА Новости.
Поклонская также отметила, что знает лишь одного президента, чьё послание слушает весь мир.
Это Владимир Путин. Для меня, как и для других жителей полуострова, послание президента России является особенным событием, — добавила депутат.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин 21 апреля в 17-й раз выступит с посланием Федеральному собранию. Мероприятие пройдёт в Центральном выставочном зале «Манеж». Темы, которые поднимет глава государства в выступлении, Кремлём не афишировались, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что послание «будет постковидным».