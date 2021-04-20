Поклонская рассказала, чего ожидает от послания Путина

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Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что страны Запада запустили механизм информационной, экономической, политической и дипломатической изоляции России. По его словам, целью является сдерживание развития России и недопущение её укрепления на международной арене.

С подачи США запущены механизмы информационной, экономической, политической и дипломатической изоляции России. Отсюда и новые санкции, высылки наших дипломатов, обострение локальных конфликтов, стремление сорвать крупные международные проекты, среди которых «Северный...