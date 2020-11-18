Поклонская прокомментировала отказ депутата из Италии посетить Крым

https://static.news.ru/photo/16c1450e-295f-11eb-bf5a-fa163e074e61_660.jpg Крымский мост Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает недальновидной позицией отказ депутата парламента Италии от посещения Крыма.

Приглашение приехать на полуостров после пандемии для отдыха и реабилитации Поклонская ранее сделала на совместном онлайн-заседании думского комитета по международным делам с комиссией по иностранным делам и вопросам ЕС палаты депутатов парламента Италии. Её представитель от Демократической партии Лия Куартапелле позже указала, что официальная делегация из Италии не может посетить Крым, поскольку в 2014 году там якобы было нарушено международное право.

Этот отказ — проявление недальновидной позиции и вызван исключительно личной позицией госпожи Куартапелле. Он не выражает мнение всего парламента, — подчеркнула Поклонская в беседе с РИА Новости.

Она отметила, что в онлайн-заседании участвовали и другие коллеги с Апеннин.

Они высказали иную точку зрения в отношении крымского референдума. А именно отметили, что не знали подробностей и важных фактов, понудивших крымчан провести референдум, — рассказала Поклонская.

Политик добавила, что итальянцы также заинтересовались вопросом восстановления прав крымчан на пресную воду, которую незаконно перекрыли власти Киева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Киев может открыть консульство в Крыму. С таким предложением выступил вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. По его словам, основанием для этого может служить большая активность общения граждан Украины с российским регионом. По его словам, в Крым с Украины приезжает более миллиона туристов в год. Кроме того, у жителей региона и соседней страны обширные родственные связи.