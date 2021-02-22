Поклонская прокомментировала оценку Литвой «оккупации» в $800 млрд

https://static.news.ru/photo/c6323c5a-74f5-11eb-aed7-96000091f725_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы думского комитета по международным делам Наталья Поклонская ответила на слова литовских политиков Витаутаса Ландсбергиса и Расы Будбергите об истребовании с России $800 млрд в качестве компенсации за ущерб, нанесённый республике во время «советской оккупации».

Она отметила, что подобные высказывания усиливаются и это связано с отношением к РФ, к Великой Отечественной войне, к истории и к правде.

Конечно, это требование и такое отношение будет с каждым разом увеличиваться, пока что-то не изменится, пока мы не нащупали ту струну, с помощью которой можем восстановить нормальный диалог. Пока всё усугубляется, — сказала Поклонская в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Депутат добавила, что оппоненты России стремятся как можно больше набросать в адрес страны требований, претензий и лжи. Такая тенденция сохраняется на фоне отношений с бывшими советскими республиками после 2014 года. Она выразила надежду на то, что всё же наступит новая эпоха взаимоотношений и будет выстроен диалог со всеми этими странами, в том числе и Украиной.

Поклонская отметила, что для нахождения компромисса политикам следует быть дальновидными, уравновешенными и воздерживаться от взаимных оскорблений.

Как ранее писал NEWS.ru, заявление Ландсбергиса о компенсации в $800 млрд прокомментировал политолог Армен Гаспарян. Он отметил, что «миф о советской оккупации в 1940 году» является «шизофренией» Вильнюса и при этом — краеугольным камнем прибалтийских государств.