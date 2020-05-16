Поклонская призвала не делать прогнозов о распаде Украины

https://static.news.ru/photo/2a23a16c-9799-11ea-b633-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Ferdinand Hollweck/Global Look Press

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала не делать прогнозов насчёт распада Украины, чтобы не подливать масла в огонь в и без того напряжённые российско-украинские отношения. Так она прокомментировала прогноз сенатора Владимира Джабарова о том, что состав Украины могут покинуть Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье.

Я молодой политик, но искренно люблю Россию и Украину, поэтому убеждена в необходимости смены риторики по отношению друг к другу. Именно поэтому подобные прогнозы делать нежелательно, — сказала Поклонская в комментарии РИА Новости.

Она также добавила, что не поддерживает мнение коллеги и считает, что у Украины есть возможность сохранить государственную целостность. Всё зависит от руководства страны.

Мнение коллеги я не буду поддерживать по одной причине. После госпереворота на Украине наступила разруха. Чтобы навести порядок, потребуется мудрость, порядочность и смелость руководства, — добавила депутат.

О своей любви к обоим государствам Поклонская говорила и в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В разговоре с ним в том числе были подняты вопросы украинской политики. Посмотреть запись беседы можно на YouTube-канале журналиста.

Наталья Поклонская долгое время работала в прокуратуре Украины. Она не поддержала Евромайдан в 2014 году и после присоединения Крыма к России возглавила прокуратуру нового региона. В 2016 году её избрали депутатом Госдумы. В российском парламенте она является зампредом комитета по безопасности и противодействию коррупции.

В Киеве Поклонской вменяют целый ряд преступлений — от госизмены до похищения людей. При этом подозреваемая нашла множество процессуальных нарушений в расследовании своих бывших коллег. Однако оспорить их действия и полноценно участвовать в процессе Поклонской, по её мнению, не позволяют изъяны в законодательстве, писал NEWS.ru.