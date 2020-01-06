https://static.news.ru/photo/2bf2a11a-314a-11ea-8da0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В настоящее время необходимо поднять вопрос борьбы с националистами на Украине на всех международных площадках. В случае отсутствия должной реакции следует говорить об угрозе для Европы. С таким заявлением во вторник, 7 января, выступила депутат Государственной думы Наталья Поклонская.

По словам парламентария, проблема со «взбесившимися» националистами на Украине вышла за пределы государства. Поклонская уверена: радикалы представляют собой угрозы для безопасности мира в целом.

Депутат заявила о собственной убеждённости в необходимости обсудить указанный вопрос на мировых площадках.

Нужно говорить о наличии угрозы для Европы в случае отсутствия должной реакции от международных структур, созданных для обеспечения соблюдения прав человека, а также поддержания мира и безопасности, — подчеркнула Поклонская в своём Telegram-канале.

Также она сообщила о том, что радикально настроенные националисты на Украине помешали многим людям отметить в своей церкви Рождество. Злоумышленники, отмечает депутат, захватывали храмы и срывали литургии.

Ранее NEWS.ru писал, что Поклонская прокомментировала предложение градоначальника Ивано-Франковска Руслана Марцинкива о возведении памятника Степану Бандере.

Парламентарий подчеркнула, что политикам плевать на мнение украинского народа. Идеи чиновников и парламентариев не имеют ничего общего с мнением граждан страны, добавила она.