Поклонская призвала Дурова заблокировать Telegram-канал «Ищи своих»

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Целый ряд стран, в том числе Китай, Индия, Мексика и Бразилия, являются самостоятельными государствами и не зависят от указаний США, сказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT. Он считает, что это такие страны, которые «не возьмут под козырёк».

Есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием «глобальной деревни» под руководством «шерифа» из Америки, — это Китай, Индия, Бразилия, Мексика. Я думаю, что это те страны, которые вовсе не...