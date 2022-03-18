Поклонская призвала Дурова заблокировать Telegram-канал «Ищи своих»

Заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская призвала владельца мессенджера Telegram Павла Дурова заблокировать канал «Ищи своих», созданный по инициативе МВД Украины. По её словам, контент, публикуемый администраторами ресурса, «невозможно смотреть человеку даже с устойчивой психикой».
В описании проекта [«Ищи своих»] сказано лишь о гуманитарной направленности этого ресурса, якобы через него могут найти информацию о пленных и погибших российских солдатах. На самом же деле контент этого ресурса невозможно смотреть даже человеку с устойчивой психикой. Везде кровь, насилие, видео допросов и прочее, — заявила Поклонская.
Замглавы Россотрудничества считает, что данный ресурс оказывает психологическое воздействие на умы пользователей, а также не выполняет поставленных гуманитарных задач.
На его базе функционирует чат-бот, где якобы можно отправить запрос о судьбе своего родственника-военнослужащего, но... это лишь механизм создателей канала для получения дополнительной информации о солдатах и использования её в своих интересах, — уточнила Поклонская.
В заключение она заявила, что факт функционирования ресурса «Ищи своих» является «бесчеловечным».
Закон об уголовном наказании за фейки о действиях Вооружённых сил РФ был подписан 4 марта президентом России Владимиром Путиным. Речь идёт о фактах, которые дискредитируют российских военных. В тексте документа указано, что призывы к антироссийским санкциям также наказуемы. Нарушителям грозит штраф в размере от 700 тысяч рублей либо заключение под стражу.