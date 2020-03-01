https://static.news.ru/photo/186945da-5ba8-11ea-8d06-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальные паспорта украинцам скоро станут не нужны, потому что их объявят «гражданами мира». Такое мнение высказала депутат Государственной думы Наталья Поклонская.

Она задалась вопросом, зачем человеку паспорт страны, которая «пытается уничтожить всё самое дорогое и ценное». Депутат высказала убеждённость, что на Украине хотят хотят стереть память о дедушках и бабушках, которые сражалась с фашизмом.

Бандеровцев — понять и простить... И не надо ходить на парады Победы... Ведь это же не по фэн-шую нового государства! — написала Поклонская в Telegram.

Она подчеркнула, что того, кто «посмеет сказать, что украинцы и россияне — братский народ», на Украине обвиняют в государственной измене.

Она предположила, что в обозримом будущем украинцам уже с рождения начнут выдавать загранпаспорта. Ведь уже сейчас, если предоставить людям право выбора, какой именно паспорт получать, многие выберут именно заграничный, посетовала депутат. Она объяснила это тем, что обычный паспорт гражданина Украины «не сулит ничего хорошего» и не имеет ничего общего с Украиной.

Происходящее она назвала саморазрушением соседнего государства.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 марта граждане Украины смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту. Решение об отмене упрощённого режима Киев принял ещё в декабре прошлого года.

Несколькими днями ранее Ранее, как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на территории страны не будут отмечать День Победы, объяснив это позицией руководства страны. Министр отметил, что в европейском сообществе через 75 лет после завершения боевых действий «готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить».