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Решение по обращению председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой в связи с публикацией информагентством Associated Press интервью с ней будет обнародовано не позднее чем через 20 дней. Об этом сообщил представитель Общественной коллегии по жалобам на прессу Юрий Казаков.

Срок он обозначил в ходе открытого рассмотрения жалобы главы ЦИК, передаёт ТАСС. От семи до двадцати дней у коллегии на выработку окончательного текста решения, — заявил Казаков. Он уточнил, что...