Новое «красивое и располагающее к миру и конструктивному диалогу» место для штаб-квартиры ООН предложила депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.
По её мнению, для этих целей подойдёт Ялта, информирует издание
Для снятия всех спекуляций и устаревших, изрядно поднадоевших заокеанских баек про «аннексию» Крыма было бы неплохо рассмотреть возможность переноса штаб-квартиры ООН в Крым — например, в Ялту, — цитирует Поклонскую РИА Новости.
Как писал News.ru, Наталья Поклонская высказалась о предложении присвоить Крыму дополнительное название — Таврида. По мнению депутата, подобные вопросы необходимо рассматривать всем крымчанам.