Поклонская предложила Киеву кандидатов для новых санкций

https://static.news.ru/photo/6674d42a-895a-11eb-b03a-96000091f725_660.jpg Наталья Поклонская Фото: nv_poklonskaya/instagram.com

Санкции Киева в отношении экс-чиновников направлены против обычных украинцев, в этом списке должны быть фамилии настоящих предателей и разрушителей страны, считает депутат Госдумы Наталья Поклонская. Ранее Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл «максимальные санкции» против неё, а также экс-президента Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова.

Обычным гражданам Украины скажу: все эти санкции руководства страны направлены против вас. Любое обязательство (вдруг такие имеются?) перед вами не может быть выполнено людьми, указанными в санкционном списке. Кроме того, в этом списке не те фамилии. Там должны быть настоящие предатели и разрушители Украины: Тягнибок, Турчинов, Яценюк, Парубий, Билецкий, Махницкий и многие другие... Именно там активов и имущества столько, что считать не пересчитать, — написала Поклонская в своём Telegram-канале.

Она также посмеялась над блокировкой своей банковской карты, на которой в тот момент находилось 20 тысяч гривен, назвав это «существенным ударом» по её финансовому состоянию и большим вкладом в экономику Украины.

Как писал NEWS.ru, СНБО ввёл персональные санкции против почти 30 человек, в том числе россиян. Среди тех, кто подпал под рестрикции, — бывший глава украинского правительства Николай Азаров, а также глава Крыма Сергей Аксёнов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, глава ЛНР Леонид Пасечник, экс-министр обороны Украины Дмитрий Саламатин и другие. Их обвинили в содействии деятельности российских органов власти и препятствовании свободам и правам человека, а также в участии в подготовке референдума в Крыму.