Поклонская пойдёт по графику Матвиенко?

Итак, если верить пока неофициальной информации, героиня Крымской весны, одна из самых узнаваемых депутатов уходящей Госдумы Наталья Поклонская собирается возглавить российское посольство на бывших Островах Зелёного Мыса в Кабо-Верде. Сама она, правда, попросила не торопить события, словно боится сглазить.

Давно было ясно, что строптивая политвумен больше не украсит собой парламент. Поклонская поняла намёк и ещё в мае отказалась от самой идеи участвовать в праймериз ЕР. Так были окончательно похоронены прогнозы относительно возможности для неё, «незапятнанной» поддержкой пенсионной реформы, возглавить какое-нибудь общественное движение или усилить некую партию-резерв на случай неудачи ЕР. В начале лета Поклонская заявляла, что, вероятно, скоро вновь наденет мундир, что дало повод предположить, что она то ли возглавит управление Следственного комитета по Крыму, то ли войдёт в руководство Генпрокуратуры. Но теперь получается, что мундир-то окажется посольским. В случае с Африкой — белый с золотым шитьём.

Надо сказать, что уже первая информация о перепрофилировании «прокурора Наташи» вызвала море разных предположений. Кто-то был уверен, что её ещё по советским традициям просто сослали с глаз долой, поставив жирную точку в её публичной карьере. Кто-то, наоборот, конспирологически намекал, что острова — давно известный офшор, в котором пустили свои финансовые корни многие российские крупнейшие компании, включая и государственные. А значит, мол, не просто так Поклонская туда командируется. Выходит, что пользуется Наталья Владимировна особым доверием в серьёзных финансовых кругах.

Наталья Поклонская duma.gov.ru

Так или иначе, но доподлинно известно, что дипломатическая карьера — сознательный выбор самой экc-депутатки. В Москве она окончила Дипломатическую академию МИД РФ, защитив диплом на кафедре международной безопасности. Некоторое время занимала в Госдуме пост заместителя руководителя комитета по международным делам Госдумы. И теперь, как говорится, готова реализовать полученные знания на практике.

Не кажется ли вам, что очередной поворот в судьбе деятельницы с высокой степенью узнаваемости чем-то напоминает карьерный путь нынешнего спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко? Ведь Валентина Ивановна также окончила Дипакадемию, работая в Верховном Совете СССР. Народный депутат СССР Галина Старовойтова вспоминала, с каким усердием Матвиенко пыталась выучить иностранный язык. Потом пост посла в Греции, где она по-хозяйски привела в порядок территорию посольства и построила спортивный комплекс. А потом о ней вспомнил коллега по ВС СССР Евгений Примаков, который никак не мог найти для своего кабинета министров вице-премьера по социальным вопросам. Ряд известных политиков отказался от, казалось бы, безнадёжного дела в условиях недавнего дефолта. А Матвиенко согласилась. Так состоялось её восхождение в большой политике.

Конечно, не факт, что у Натальи Поклонской наметится схожий путь. Уже сейчас важны многие нюансы. В частности, получит ли она сразу ранг чрезвычайного и полномочного посла или всё-таки начнёт с посланника второго класса. Но в информационной повестке всё-таки явно останется. Многим будет интересно, как освоится крымчанка в Африке. А там уж как кривая вывезет...