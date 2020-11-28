Поклонская ответила на выпады со стороны однопартийца Фёдорова

https://static.news.ru/photo/f965cd68-318d-11eb-96d5-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: nv_poklonskaya/instagram.com

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская прокомментировала резкие слова в свой адрес со стороны коллеги и однопартийца Евгения Фёдорова.

Поклонская ранее высказала намерение остаться в политике и в настоящее время ждёт ответа от руководства «Единой России». На это Фёдоров написал в своём Telegram канале: «Кому нужна разгильдяйка?» По словам Поклонской, он и ранее резко высказывался в её адрес, обвинял в нарушении фракционной дисциплины и предлагал «пойти вон».

Это личное мнение конкретного депутата, до которого мне нет дела. И ещё, проявляя сожаление и сочувствие к его моральной бедности, я не собираюсь обращаться в специальную комиссию с просьбой дать оценку его словам. Поэтому пусть расслабится товарищ Фёдоров, — цитирует РИА Новости депутата.

Она также назвала подобные выпады непозволительными, а по поводу «пошла вон» предложила Фёдорову спеть с группой «ВИА Гра» одноимённую песню.

Как сообщал NEWS.ru, депутат Госдумы Евгений Фёдоров ранее предложил повысить возрастной ценз для регистрации в социальных сетях до 14 лет. Более молодым интернет-пользователям, если инициатива будет поддержана, разрешат создавать аккаунты только с позволения родителей или других законных представителей.