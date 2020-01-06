Наталья Поклонская Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала предложение градоначальника Ивано-Франковска Руслана Марцинкива о возведении памятника Степану Бандере. 

Сообщается, что мэр украинского города планировал его установить на границе с Россией «лицом к Москве». 

Хорошо, что не замахнулись переименовать какой-нибудь город в Бандеровск — ну чтобы в очередной раз насолить России, — цитируют Поклонскую «Вести.Крым».

Также депутат подчеркнула, что политикам плевать на мнение украинского народа. Идеи чиновников и парламентариев не имеют ничего общего с мнением граждан страны, добавила она.

Это настоящая болезнь, которую пора внести в медицинские справочники по психиатрии. Симптомы таковы: человек начинает непроизвольно выкрикивать слово «Бандера», а в это время его руки гребут в карманы бюджетные деньги — много и много, — завершила она свою речь.

Как писал NEWS.ru ранее, Поклонская заступилась за Ирину Хакамаду. Последнюю оскорбил Рефат Чубаров.

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