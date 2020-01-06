https://static.news.ru/photo/cfa3a3e8-307a-11ea-9162-fa163e074e61_660.jpgНаталья ПоклонскаяФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала предложение градоначальника Ивано-Франковска Руслана Марцинкива о возведении памятника Степану Бандере.
Сообщается, что мэр украинского города планировал его установить на границе с Россией «лицом к Москве».
Хорошо, что не замахнулись переименовать какой-нибудь город в Бандеровск — ну чтобы в очередной раз насолить России, — цитируют Поклонскую «Вести.Крым».
Также депутат подчеркнула, что политикам плевать на мнение украинского народа. Идеи чиновников и парламентариев не имеют ничего общего с мнением граждан страны, добавила она.
Это настоящая болезнь, которую пора внести в медицинские справочники по психиатрии. Симптомы таковы: человек начинает непроизвольно выкрикивать слово «Бандера», а в это время его руки гребут в карманы бюджетные деньги — много и много, — завершила она свою речь.
Как писал NEWS.ru ранее, Поклонская заступилась за Ирину Хакамаду. Последнюю оскорбил Рефат Чубаров.