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Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий напомнил, что американские войска на иракские территории никто не звал, а отказ от вывода военных равносилен захвату.

В Twitter депутат опубликовал пост, в котором назвал слова президента США Дональда Трампа о санкциях против Багдада «словами оккупанта». Американский лидер ранее подчеркнул, что «мы не уйдём, пока нам не...