https://static.news.ru/photo/eb39749e-d3cc-11e9-bad2-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на намерения режиссёра и бывшего российского заключённого Олега Сенцова приехать на полуостров на танке. Она считает, что порядочные люди так не поступают.

Если так говорит, значит боится. Порядочные и простые люди к нам едут нормально, не в танках. А преступникам и террористам скажу, что им ни один танк мира не поможет, не стоит пытаться, — цитирует Поклонскую РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее режиссёр Олег Сенцов, освобождённый из заключения в России во время обмена пленными с Украиной, заявил, что вернётся в Крым «только на танках». Он также сообщил, что будет жить в Киеве, где находится его мать, однако ребёнка намерен отправить к бывшей жене на полуостров.