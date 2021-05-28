«Надену китель»: Поклонская отказалась от выборов в Госдуму

https://static.news.ru/photo/ee20439a-bfcf-11eb-a7f0-96000091f725_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действующий депутат Госдумы Наталья Поклонская в своём Telegram-канале заявила, что снимается с праймериз «Единой России» перед выборами в парламент. Она объяснила такое решение переходом на новую работу. Политик добавила, что снова сможет «надеть китель», но предпочла оставить интригой, какой именно.

Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже, — рассказала она в видеообращении.

Она отметила, что «не исчезает и не пропадает» и продолжит проводить приёмы в Крыму.

24 мая в «Единой России» начались праймериз для определения сильнейших кандидатов на осенние выборы в Госдуму и региональные парламенты. Предварительное голосование продлится до 30 мая.

В этом году свои кандидатуры на предварительное голосования выдвинули более 7,6 тысячи человек, из них зарегистрировали около 5,6 тысячи человек. В основном это представители бизнеса и волонтёрства, медики, сотрудники образовательной сферы и культуры. Итоги праймериз подведут 1 июня, а окончательные списки кандидатов партия утвердит на съезде 19 июня.