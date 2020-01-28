https://static.news.ru/photo/e63d694c-41ad-11ea-81e5-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская раскритиковала украинского лидера Владимира Зеленского за попытку приписать Советскому Союзу ответственность за холокост. Своё мнение на этот счёт она высказала в своём telegram-канале, отметив, что у него, по всей видимости, случился «сдвиг по фазе».

При всём моём уважении к Владимиру Зеленскому, но... что-то у него случился сдвиг по фазе... Вместе с польским президентом он решил показать миру «урок махровой русофобии» — обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и холокоста, — написала Поклонская.

Она подчеркнула, что созданные нацистами лагеря смерти были освобождены именно благодаря советским воинам. Депутат напомнила, что дед Зеленского — командир минометного взвода, в 1944 году получил два ордена Красной Звезды за борьбу с нацистами.

Вам перед дедом не стыдно? — поинтересовалась Поклонская.

Как сообщал NEWS.ru, 27 января украинский президент после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой обвинил Советский Союз наравне с фашистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Зеленский подчеркнул, что теперь Киев и Варшава будут тесно сотрудничать по данному вопросу.