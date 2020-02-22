https://static.news.ru/photo/79b56364-5568-11ea-9fe5-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Обыски российских биатлонистов в Италии — это хамство и безобразие. С таким заявлением выступила депутат Государственной думы Наталья Поклонская.

Она отметила, что итальянские полицейские во время обысков вламывались в комнаты спортсменов, открывали двери своими ключами, отбирали у россиян вещи. Биатлонистов досматривали, сказала Поклонская, словно они преступники.

Депутат Госдумы выразила позицию российской стороны, которая заключается в осуждении действий итальянских полицейских.

Это невиданное хамство и безобразие. Их обыскивают, как каких-то супершпионов: отнимают ноутбуки и телефоны. Даже забрали оружие для биатлона. Понятно, что всё это делается для того, чтобы деморализовать российских биатлонистов, — написала Поклонская в Instagram.

Утром 22 февраля итальянские полицейские пришли обыскивать одну из гостиниц Антхольца, где разместились российские биатлонисты. Причиной, по мнению главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва, послужило обращение Международного союза биатлонистов (IBU), в котором было сказано, что тренер Логинова Александр Касперович скрывается под чужой аккредитацией и провозит на ЧМ запрещённые препараты.

Как ранее писал NEWS.ru, обыски в отеле сборной России по биатлону — это спланированная акция Международного союза биатлонистов. Она направлена на очернение российской команды. С таким заявлением выступил главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев.