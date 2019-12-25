https://static.news.ru/photo/e06b3bf4-2716-11ea-9dc9-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская, комментируя уголовное дело, которое возбудила Украина после прибытия российского поезда на Крымский полуостров, предложила украинским следователям обратить внимание на государственный переворот 2014 года, а не на Крым.

Предлагаю принять решение о возбуждении одного уголовного производства в отношении Петра Порошенко и компании по факту государственного переворота, — заявила политик.

Она посоветовала украинским следственным органам выбросить «уголовные дела», которые связаны с Крымом, передаёт РИА Новости.

Ночью 25 декабря по Крымскому мосту прошёл первый пассажирский поезд. После этого прокуратура Украины возбудила уголовное дело. Его завели по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Наказание за указанное деяние предполагает до пяти лет лишения свободы, писал NEWS.ru.