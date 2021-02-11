Поклонская оценила созданную Киевом «шкалу предательства»

https://static.news.ru/photo/119e4dce-6c94-11eb-bdaa-96000091f725_660.jpg Наталья Поклонская Фото: nv_poklonskaya/instagram.com

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала разработанную на Украине «шкалу предательства» для жителей Крыма разжиганием вражды и посоветовала её создателям посмотреть в зеркало.

Умники, придумавшие сортировать людей по уровню предательства, пусть начнут с себя — преданных. Если им хочется найти предателей, то пусть посмотрят на себя в зеркало. Если они думают, что можно переписать бизнес на подставных людей в Крыму и получать деньги на Украине за страдания от оккупации, то глубоко ошибаются. Именно они и являются предателями, — сообщила РИА Новости парламентарий.

Украинская методика по определению предателей пропитана ненавистью и злобой к проживающим в Крыму людям. Поклонская добавила, что шкала по своей сути является «никчёмной выдумкой, пустым и глупым разжиганием вражды и розни между людьми».

Действующий на Украине крымскотатарский ресурсный центр разработал методику оценки сотрудничества крымчан с «оккупационными властями», на основании которой будут принимать решения о персональных санкциях. «Предательство» будет определяться в баллах. В качестве примера привели депутата Госдумы Наталью Поклонскую, ей присвоили 86 баллов.

Ранее первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что России и Украине необходимо договариваться по вопросу Крыма, чтобы решить все противоречия. По мнению политика, при помощи переговоров можно прийти к урегулированию накопившихся конфликтов. Он заявил, что мировое сообщество не считает присоединение Крыма к России добровольным, и призвал РФ «ответить за это».

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», писал NEWS.ru.