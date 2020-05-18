Поклонская объяснила властям Украины, как быть с Крымом

https://static.news.ru/photo/13673274-9981-11ea-9f01-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что киевским властям следует провести референдум и спросить у украинцев, поддерживают ли они российский выбор крымчан. По её словам, жители страны вряд ли одобрят «тягомотину с заезженной песней» об «оккупации» полуострова.

Украина должна строить будущее с учётом принятия выбора крымчан и российского статуса Крыма, сказала Поклонская в интервью РИА Новости. Она считает, что украинцы устали кормить политиков, которые только и могут, что шестой год подряд с печальными глазами рассказывать про «оккупацию».

Уверена, если бы у жителей Украины спросили: «поддерживают ли они бесконечный политический „плач Ярославны“ и распил бюджета на „деоккупацию“ Крыма?» — ответ был бы отрицательным, — отметила Поклонская.

Депутат добавила, что простые люди на Украине намного разумнее и смелее политиков, поэтому если подобный референдум будет проведён, они выступят за развитие и укрепление страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталья Поклонская призвала не делать прогнозов насчёт распада Украины, чтобы не подливать масла в огонь в и без того напряжённые российско-украинские отношения. Так она прокомментировала прогноз сенатора Владимира Джабарова о том, что состав Украины могут покинуть Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье. Она также добавила, что не поддерживает мнение коллеги.