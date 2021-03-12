Поклонская: неоднократно приглашали миссию ООН в Крым

https://static.news.ru/photo/bebb43f2-83cf-11eb-adeb-96000091f725_660.jpg Наталья Поклонская Фото: nv_poklonskaya/instagram.com

Миссию ООН по правам человека неоднократно приглашали в Крым, однако представители организации до сих пор не приехали, утверждая, что у них нет доступа на полуостров. Об этом рассказала зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

Так она прокомментировала слова помощника генсека ООН по правам человека и главы Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в Нью-Йорке Илзе Брандс-Кехрис, заявившей, что в Крыму при пособничестве российских силовиков исчезают люди и что организация «будет продолжать добиваться беспрепятственного доступа в Крым».

Поклонская заявила, что между сторонами действительно «возможен конструктивный диалог в части соблюдения прав человека». Но тематика, которая на самом деле интересна крымчанам, не привлекает ООН.

С осени прошлого года жду информацию от Верховного комиссара по правам человека о составе делегации для рассмотрения моих обращений по факту лишения прав людей на пресную воду в связи с перекрытием Северо-Крымского канала. В нашей переписке я выразила готовность лично встретить и сопровождать их делегацию, — цитирует Поклонскую РИА Новости.

Поклонская напомнила, что в мире уже больше года длится пандемия и введены ограничительные меры на посещение стран. Сложности, которые возникают в направлении миссии УВКПЧ в Крым, депутат связала именно с этим фактором. Она выразила надежду на то, что в ближайшее время ситуация изменится к лучшему, и подчеркнула, что готова лично встретить и сопровождать делегацию «в порядке, согласованном с МИД России».

Ранее, как писал NEWS.ru, Брандс-Кехрис заявила, что крымская полиция и ФСБ РФ причастны «к произвольным задержаниям и исчезновениям» людей на полуострове.