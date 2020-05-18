Поклонская назвала Гордона «спецагентом» СБУ и позвала его в Крым

https://static.news.ru/photo/559359e6-99a6-11ea-896d-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что считала интервьюера Дмитрия Гордона журналистом, а он оказался обыкновенным «спецагентом» СБУ.

Ранее на YouTube появилось интервью парламентария с Гордоном. Позднее журналист выложил эфир с бывшим министром обороны самопровозглашённой ДНР Игорем Гиркиным. После этого интервьюер заявил, что оба разговора были организовано им совместно с украинскими спецслужбами, а в данный момент все материалы уже находятся в Гааге.

В СБУ также высказались относительно двух интервью Гордона. В Службе отметили, что слова Гиркина и Поклонской будут использованы в качестве показания во время суда в Гааге по делу об «аннексии» Крыма и войны на территории Донбасса.

Реакция Дмитрия Гордона на наше интервью удивительно смешная. Я думала, он серьёзный журналист. Но, оказывается, он всего лишь «спецагент» СБУ. Кем только не назовёшься, чтобы выжить в сегодняшней Украине. Относительно Гааги — не торопитесь, я ещё не всё рассказала, — написала депутат в своём Telegram-канале.

Также Поклонская снова пригласила Гордона приехать в Крым, где ему, как отметила парламентарий, будет гораздо спокойнее.

Ранее NEWS.ru передавал, что Поклонская рассказала, почему решила дать интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. По её словам, она услышала в публичном диалоге Гордона и Александра Невзорова отзывы с издёвкой о себе и рекомендовала высказываться о собеседнике очно. После этого Гордон предложил идею интервью, депутат приняла предложение.