Поклонская хочет встретиться с Зеленским для диалога в пользу людей

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Замглавы думского комитета по международным делам Наталья Поклонская заявила, что готова встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским и начать диалог, направленный на выстраивание отношений между РФ и Украиной в пользу людей.

Имея все согласования нашего внешнеполитического ведомства, со своей стороны я хотела бы иметь возможность встречи с ним, — сказала она в интервью РИА Новости.

Депутат отметила, что задача политика состоит в создании благополучного климата и условий для жизни людей. По её словам, необходимо двигаться вперёд, менять настоящее, «а не прошлое бесконечно поливая друг друга грязью и настраивая людей на вражду».

Поклонская заявила, что политика ненависти и вражды — путь к разрухе. Она затронула тему запрета русского языка на Украине, отметив, что для многих жителей страны он является родным. Отказываясь от него, украинские власти отказываются от культуры своего народа и языка предков.

А потом, может быть, мы услышим, что Россия виновата в «аннексии» русского языка в Украине. Ровно как с Крымом. Сами от нас отказались, а теперь непрекращающаяся шарманка «у нас забрали Крым», — сказала она.

Впрочем, Поклонская усомнилась, что Зеленский согласится на встречу. По мнению депутата, простота и доступность украинского лидера — не более чем образ, созданный «ещё в заранее подготовленном кино».

Ранее NEWS.ru писал, что Поклонская назвала катастрофой ситуацию в Крыму из-за плохой питьевой воды. Она отметила, что вела переписку с верховным комиссаром по правам человека, однако в связи с пандемией миссия в Крым для независимого расследования пока приехать не может.