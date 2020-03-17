https://static.news.ru/photo/86b548a0-6836-11ea-923e-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская допускает, что её карьера могла бы продолжиться в исполнительной ветви власти, например, в роли губернатора или мэра.

Если поступит подобное предложение, то, конечно, его приму, — ответила Поклонская на вопрос РИА Новости о возможном переходе в исполнительную власть.

Депутат также отметила, что власть её «закалила», и в дальнейшем она планирует заняться ещё и международной повесткой.

Как писал NEWS.ru, Наталья Поклонская не отмечала день рождения на протяжении десяти лет. По её словам, после тридцатилетней круглой даты собраться с друзьями сначала просто не получалось, а потом личное и вовсе совпало с общественным: 18 марта стало Днём воссоединения Крыма с Россией. В этом году экс-прокурору Крыма исполнится сорок лет.