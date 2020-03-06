Договариваться о поставках воды в Крым нужно путём межгосударственных переговоров, а не на ток-шоу, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Шмыгаль (Денис, премьер-министр Украины.— прим. NEWS.ru) — мужчина деловой. Такой въедливый технократ, а не уличный горлопан. Думаю, по воде договориться получится, но не через выступления на ток-шоу, а через долгие и секретные переговоры, — сказал Поклонская.
Она также сравнила водную блокаду с преступлениями Средневековья или времён Гитлера.
Как ранее писал NEWS.ru, новый украинский премьер-министр Денис Шмыгаль отказался от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым. Он заявил, что это не является вопросом «торговли с оккупантом» и вопросом бизнеса.
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