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В проект поправок в Основной закон РФ не вошёл запрет на владение иностранной недвижимостью для тех, кто занимает государственные посты. Это связано с тем, что десяткам чиновников в противном случае пришлось бы либо избавляться от собственности, либо увольняться.

Данной информацией 6 марта с журналистами поделились источники в Госдуме и администрации президента. Ввести запрет на заграничные счета и гражданство для лиц, которые занимают «критически важные для обеспечения безопасности и...