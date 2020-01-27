Комиссия «Единой России» по этике единогласно рекомендовала президиуму Генсовета исключить из рядов партии главу Чувашии Михаила Игнатьева. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии, депутат Государственной думы Евгений Ревенко, уточнив, что данное решение будет доведено до руководства региональных отделений «ЕР». Сам единоросс своей вины не признал. Более того, через официальный сайт администрации республики он опроверг «все домыслы и откровенную ложь» о каком-либо непочтительном отношении к сотрудникам МЧС. Решение комиссии эксперты, опрошенные NEWS.ru, оценили как сигнал однопартийцам к более продуманному публичному поведению.

«Преисполнен глубочайшего уважения»

И если ещё совсем недавно фамилию руководителя Чувашской республики с ходу могли назвать лишь жители региона или политические эксперты, то на прошлой неделе Михаил Игнатьев попал на главные страницы всех федеральных СМИ из-за своего неоднозначного поведения. Сперва чиновник удивил многих призывом «мочить» журналистов, излишне много, на его взгляд, критикующих региональную власть, а потом устроил странный перформанс на церемонии передачи пожарным новой техники. Всю страну облетели кадры, на которых Игнатьев поднимает вверх руку с ключами от машины, а офицер МЧС вынужден за ними подпрыгивать. Это видео вызвало гневную реакцию как в самом спасательном ведомстве, так и в «Единой России», членом которой пока ещё является глава Чувашии.

Однако Игнатьев своей вины не признаёт. Сперва супруга главы региона заявила, что скандальное видео — результат монтажа, а позже и он сам лично отверг «все домыслы и сплетни» о своём непочтительном отношении к сотрудникам МЧС в официальном заявлении на портале органов власти Чувашской республики.

Я преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям и их труду. Уважительно относился к спасателям, пожарным и буду относиться. Поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моём непочтительном отношении к сотрудникам МЧС, — заявил Игнатьев.

Михаил Игнатьев Екатерина Лызлова/РИА Новости

«Не место в наших рядах»

Впрочем, это его выступление мало кого впечатлило. По итогам заседания комиссия по этике рекомендовала исключить главу Чувашии из партии, а также приостановить его членство в региональном политсовете. Главной интригой остаётся — сочтут ли это наказание достаточным, или в скором времени руководить регионом будет поручено другому, менее «токсичному» политику.

Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому я считаю, что такому человеку не место в наших рядах. Это последовательная работа партии по очищению, — процитировал по итогам заседания партийной комиссии по этике её главу Евгения Ревенко официальный сайт «ЕР».

В разговоре с NEWS.ru Ревенко добавил, что правящая партия вправе поднять вопрос и о соответствии Игнатьева занимаемой должности, но это, по словам парламентария, не входит в компетенцию комиссии по этике. Депутат также не уточнил сроков проведения президиума Генсовета партии, на котором планируется рассмотреть исключение главы Чувашии из «Единой России».

«Необходимо вернуть к реальности»

Михаил Игнатьев Владимир Трефилов/РИА Новости

Эксперты, опрошенные NEWS.ru, уверены, что рекомендация об исключении из партийных рядов губернатора-хама — логичное решение, обусловленное стремлением партийного руководства к очищению фракции.

По словам генерального директора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, рекомендация комиссии по этике обусловлена его неадекватными заявлениями и вполне логична. Он полагает, что президиум Генерального совета её поддержит.

Игнатьев в рейтинге влияния глав субъектов АПЭК — традиционный «середняк», но предстоящее решение о его исключении из «Единой России» с высокой вероятностью приведёт к значительному ослаблению его влияния. Дмитрий Орлов гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций

В свою очередь, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что больших политических последствий для руководителя Чувашии рекомендация партийной комиссии и даже последующее решение Генсовета «Единой России» иметь не будет.

У Михаила Игнатьева кончался срок полномочий и было мало шансов на сохранение в должности. Он всё равно бы ушел, но решение «Единой России» символически важно, как элемент подталкивания однопартийцев к более продуманному публичному поведению и непритягиванию антирейтинга. Михаил Виноградов президент фонда «Петербургская политика» президент фонда «Петербургская политика»

Решение «Единой России» о том, что необходимо Игнатьева из партии за нарушение этических норм, абсолютно верно и более того, оно показательное, уверена политтехнолог Алёна Август.

Периодически такая информационная волна в регионах достигает апогея, когда кто-то в очередной раз посоветует есть макарошки или, наоборот, не посоветует рожать. Это абсолютное неуважение к людям, которое говорит о том, что человек выпал из реальности, и его в эту реальность необходимо вернуть. «Единая Россия» не могла принять никакого другого решения. Алёна Август политтехнолог политтехнолог

В высшем руководстве страны пока воздержались от оценок поведения руководителя Чувашской республики. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков оставил соответствующий вопрос журналистов «без комментариев», отметив, тем не менее, что в Кремле «знакомы со всеми этими эпизодами».