Погребинский объяснил слова Зеленского о войне страхом перед армией Путина

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский объяснил, что рассуждения Зеленского о полномасштабной войне с Россией, вероятнее всего, являются ответной реакцией на слова Путина «о недопустимости появления на границах России враждебного государства». Мнение политика приводит газета «Взгляд».

Скорее всего, Зеленскому показали заявление Владимира Путина о недопустимости появления на границах России враждебного государства, из-за чего президент Украины почувствовал для себя угрозу и решил ответить, — пояснил Погребинский.

По его словам, Зеленского «напугало» заявление Путина и «он решил ответить». Он также подчеркнул, что в случае войны России и Украины последняя, скорее всего, просто перестанет существовать как государство и действительно не будет являться враждебной по отношению к РФ. Также Погребинский прокомментировал заявление главы СНБО о том, что украинская армия может захватить ДНР и ЛНР. Политолог допустил такую возможность только в том случае, если Россия не будет вмешиваться в ход событий, что маловероятно, по мнению Погребинского. В целом директор Киевского центра охарактеризовал слова украинских руководителей как «очередной бред».

Ранее Зеленский заявил о возможности войны с Россией. Причиной, по его мнению, может стать «агрессия Кремля», при этом Зеленский считает, что после военных действий Украина, Россия и Белоруссия больше никогда не будут соседями и что конфликт двух стран в итоге окажется «самой большой ошибкой России».