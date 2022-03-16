Коллекции российских музеев оказались под угрозой на Западе

До начала военной операции на Украине российские музеи активно участвовали в проходящих за границей выставках, отправляя на них свои произведения искусства. Россия сейчас оказалась под санкциями, которые в том числе усложнили пересечение границ. Законодательство европейских стран гарантирует возврат произведений искусства, однако всё чаще звучит мнение, что в экстраординарных условиях европейцы могут нарушить эти правила. В связи с этим в Совете по правам человека при президенте (СПЧ) готовят обращение о необходимости защитить российские шедевры.

Зампред СПЧ Ирина Киркора уверена, что события могут развиваться в совершенно непредсказуемом направлении. Такой вывод она сделала по уже введённым против России санкциям, которые, по её мнению, не имеют логики.

Мы готовим обращение к деятелям искусства, гражданам, совету по культуре, чтобы не допустить каких-то мыслей о том, чтобы российский народ лишить национального достояния, — подчеркнула она в разговоре с NEWS.ru.

Сейчас за рубежом находятся коллекции сразу нескольких российских музеев. Наибольшие опасения вызывает проходящая в фонде Louis Vuitton в Париже выставка «Коллекция Морозовых». На ней представлены произведения Винсента Ван Гога, Поля Сезана, Пабло Пикассо, Пьера Боннара, а также российских авторов — Ильи Репина, Валентина Серова, Александра Головина и других. Эти картины принадлежат в основном Эрмитажу, Третьяковской галерее и Музею изобразительных искусств им. Пушкина.

Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Выставка должна продлиться до 3 апреля — закрытие экспозиции отложили из-за большой популярности. В фонде Louis Vuitton, который организовал экспозицию, уже заявляли , что картины защищены законом: французский министр культуры подписал специальный указ об освобождении произведений от ареста. Также он подписал дополнительный указ, продлевающий срок действия защиты, когда выставку решили продлить.

Российская сторона тоже уверена, что картины вернут на Родину. Посол РФ в Париже Алексей Мешков говорил, что сейчас стороны прорабатывают логистику безопасной отправки картин в Россию. Такое же мнение высказывал спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Хотя звучали высказывания о том, что российские вещи надо конфисковать и не возвращать, это не имеет отношения к реальному положению дел, — отмечал он.

NEWS.ru направил запросы в Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. Пушкина и Третьяковскую галерею. В последней сослались на опубликованный на сайте пресс-релиз, где говорится, что экспонаты возвращаются в Россию, но подробности о перемещении экспонатов не раскрываются для обеспечения их безопасности.

Однако вице-президент международной конфедерации антикваров и арт-дилеров Михаил Перченко не уверен, что Россия получит назад свои произведения искусства. Он напомнил о случае со скифским золотом. Тогда коллекция, собранная в крымских музеях, была отправлена на выставку в Нидерланды незадолго до присоединения Крыма к России. В связи с этим возник судебный спор о том, куда следует возвращать предметы искусства — либо на Украину, которой по закону принадлежали драгоценности, либо в Россию, которая стала контролировать Крым. В результате Апелляционный суд Амстердама постановил , что хотя коллекция происходит из Крыма, она является частью культурного наследия Украины и должна вернуться в Киев.

Я считаю, что Европа ведёт себя ужасно по отношению к нам, и нам нужно вести себя так же с ней. Если у нас какие-то выставки есть, то нужно задержать, — сказал NEWS.ru Перченко.

Юрист Виолетта Волкова настроена не так жёстко. В разговоре с NEWS.ru она обратила внимание, что сейчас все российские шедевры находятся за границей на законных основаниях и единственная существующая проблема связана с транспортными ограничениями. По её словам, Европа сейчас накладывает санкции на имущество, входящее в экономическую систему России, и это не относится к предметам искусства.

Волкова отметила, что проблему с закрытыми границами можно решить дипломатическим путём, а национализировать их европейские власти не станут в любом случае.

Вопрос будет решён, если государства захотят договориться. Если же они не захотят договориться, наши предметы культуры могут находиться во Франции сколь угодно долго, пока длятся санкции. Другое дело, что собственностью Франции при этом они не станут, — подчеркнула юрист.

По её мнению, наихудший для России сценарий — длительное закрытие границ и воздушного пространства. В таком случае предметы искусства будут долгое время оставаться в европейских странах как во временном хранилище. Однако и эту проблему сейчас можно решить, отправив шедевры в Россию, например, через Турцию.