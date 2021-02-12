«Подвернулся под руку»: Лавров прокомментировал ситуацию с Навальным

https://static.news.ru/photo/515267e4-6d15-11eb-b4d4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация вокруг Алексея Навального специально готовилась, хотя сам он подвернулся под руку. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Просто под руку подвернулся, я думаю. Не было бы Навального, было бы что-нибудь ещё, — сказал глава внешнеполитического ведомства в эфире YouTube-канала Соловьёв Live.

При этом Лавров считает, что Навального, «готовили достаточно солидно, если взять историю о подготовке известного фильма, который невозможно было организовать без согласия германских властей».

Глава МИД добавил, что оппозиционера постоянно охраняли несколько представителей служб безопасности ФРГ. На уточняющий вопрос, от кого его охраняли, Лавров добавил, что «может быть, не столько охраняли, сколько направляли».

Ранее Сергей Лавров предположил причину возможного введения Евросоюзом новых санкций в отношении России. По его словам, если поводом будет ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального, эти рестрикции будут введены лишь ради удовлетворения чиновников из ЕС, поскольку предыдущие не достигли цели.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

Навального задержали 17 января после возвращения из Германии на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Официальным поводом стало то, что тот уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции в рамках условного срока. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором оппозиционера арестовали на 30 суток.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера. Шествия были подавлены силовиками. 2 февраля после суда над ним о замене условного срока на реальный состоялись новые столкновения протестующих с ОМОНом. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.