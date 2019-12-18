Главным приоритетом в работе депутатов остаётся обеспечение реализации послания президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании палаты. Он особо отметил успехи депутатов в выстраивании отношений с правительством, однако отдельные члены кабинета министров нередко вызывают критику со стороны депутатов. Впрочем, эта сессия Госдумы запомнится не столько важными социальными и экономическими решениями, сколько обсуждением законопроекта о домашнем насилии, дискуссиями о продаже пива на стадионах и возвращении курилок в аэропорты, считают опрошенные NEWS.ru эксперты.

Приоритетное направление

В осеннюю сессию депутаты Госдумы приняли более 200 законов, всего же за этот период было рассмотрено 530 инициатив, подсчитал на заключительном заседании спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что приоритетным направлением в работе парламентариев стала реализация послания главы государства и эта работа находится на отдельном контроле.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин duma.gov.ru

На сегодняшний день мы выполнили эту задачу на 81%. Из 86 пунктов по 70 законы вступили в силу, по семи пунктам законопроекты прошли первое чтении, по трём — инициативы на стадии предварительного рассмотрения. По шести пунктам — ждём законопроекты от правительства, — сообщил парламентарий, обратив внимание, что внесение ряда инициатив затягивается по вине отраслевых министерств.

Спикер Госдумы также подчеркнул, что среди принятых палатой документов были важные социальные и экономические законы, и отдельно отметил насыщенную международную повестку палаты.

Большую организованность и конструктивное взаимодействие с правительством в работе Госдумы заметил и руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил работу международного комитета палаты, который, впрочем, возглавляет его однопартиец Леонид Слуцкий. В «Единой России» обратили внимание на решение социальных вопросов граждан, а глава справороссов Сергей Миронов подчеркнул, что именно их фракция вносит больше всего законопроектов, но после единороссов, конечно же.

Работу с парламентом оценил и премьер-министр Дмитрий Медведев, который признался, что выступает на заключительном заседании осенней сессии Госдумы «с большой радостью и с большим уважением».

У нас хорошие, конструктивные отношения, причем они позволяют вести на площадке Государственной думы диалог со всеми коллегами, всеми фракциями не только в ходе ежегодного отчёта правительства, с которым я выступаю, но и в ходе регулярных встреч. Я считаю, что этот диалог очень важен для правительства. За последнее время, хочу отдать здесь должное Государственной думе и её руководству, этот диалог стал более насыщенным и, на мой взгляд, более уважительным, — подчеркнул он.

При этом глава российского кабинета министров не преминул напомнить, что большинство законопроектов, рассматриваемых в нижней палате — правительственные инициативы.

Важные инициативы

В период осенней сессии парламентариям удалось принять ряд важных решений, которые были направлены, в частности, на защиту прав обманутых дольщиков и трудовых прав граждан, отметил в беседе с NEWS.ru руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв. По его словам, этим нижней палатой парламента был сделан серьёзный задел на будущее.

Но гражданам эта сессия запомнится обсуждением законопроекта о семейном насилии, дискуссиями о пиве на стадионах, решением вопроса о курилках в аэропортах, а экспертам — стремлением к реальному партнёрству с правительством и оживлением международной парламентской деятельности, апофеозом которой стали аплодисменты в адрес спикера ПАСЕ. Константин Калачёв руководитель «Политической экспертной группы» руководитель «Политической экспертной группы»

Он также напомнил, что в ходе осенней сессии был принят в первом чтении законопроект о бесплатном полноценном питании школьников младших классов и инициирован законопроект о праве детей из одной семьи ходить в одну и ту же школу или дошкольное образовательное учреждение.

Госдума также установила запрет на выдачу займов микрокредитными организациями под залог жилья и определила внесудебный порядок взыскания с работодателя задолженностей по зарплате.

По словам политтехнолога Дмитрия Фетисова, Вячеслав Володин не случайно в своём выступлении акцентировал внимание на реализации послания президента.

Стратегически само послание президента было направлено на улучшение качества жизни людей на местах и соответственно Дума услышала этот сигнал и очень активно его прорабатывала. Поэтому большая часть принятых законопроектов даже не в эту сессию, сколько в целом за год, это меры поддержки различных категорий граждан, упрощение тех или иных бюрократических механизмов, например подачу заявлений о приеме в детские сады. Дмитрий Фетисов политтехолог политтехолог

Отдельное место в работе нижней палаты парламента занимает принятие федерального бюджета на ближайшие три года, указал эксперт. Депутатами был продемонстрирован принципиально новый подход, при котором уделялось большое внимание запросам регионов, добавил он.

Как ожидается, доходы бюджета в 2020 году составят 20,38 трлн рублей и каждый год будут увеличиваться примерно на 1 трлн рублей. Расходы прогнозируются на уровне 19,5 трлн рублей. Профицит в 2020 году составит 876 млрд рублей. При принятии бюджета во втором чтении депутатами было рассмотрено более 600 поправок, которыми было перераспределено более 750 млрд рублей.

Как сообщил журналистам глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, уже 24 декабря представители обеих палат парламента планируют провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.